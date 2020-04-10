新冠肺炎延燒三個月，新創企業飽受衝擊。KPMG安侯建業建議，新創企業要善用政府對新創企業的三大紓困，包括國發基金、經濟部與技術研發補助。其中以國發基金紓困最簡便，只要在6個月內提交企業營運資金計畫就能完成申請。

因應疫情，各國政府皆採取紓困措施，美國提出2.2兆美元提供給受創產業、提供中小企業貸款，避免大量失業潮。新加坡政府則投入599億新加坡元（約新台幣1.26兆元）紓困預算。台灣也祭出1.05兆元的紓困預算，其中約7千億元為貸款額度，剩下3,500億元為補助與各項補償金。

KPMG安侯建業執業會計師何嘉容建議，如果是新創公司，可善用我國三大紓困措施。

第一是國發基金通過投資特別股的方式給予新創團隊6到12個月的營運資金，需在今年10月5日前提出申請。但何嘉容提醒，新創企業發行特別股取得資金之前，新創公司必須先修改公司章程，而且特別股需要有一定之退場機制，如贖回權等，才能及早取得資金規劃。

第二為經濟部紓困貸款與利息補貼，由於國內銀行資本及流動性高，政府現階段採取的策略是透過紓困措施將銀行資金逼出、貸款給企業。

何嘉容以舊有貸款展延為例，只要是符合經濟部規範企業（連續2個月平均營收較去年前6個月或去年同期平均營業額減少15％以上），針對既有貸款展延需求，經濟部可提供利息減免補貼，補貼期間最長1年，每家事業補貼金額上限為22萬元。

而支付薪資、購買廠房或是商辦租金等需求，經濟部也會補貼營運資金貸款6個月全額利息，每家事業利息補貼上限5萬5,000元，惟貸款期間不得減薪或裁員。

第三則是經濟部技術處研發類補助，同樣為符合經濟部規範者，可申請個案補助，每案上限為2千萬元，補助費用包括人事費、材料費、研究設備費用等，但新創公司要先備妥「近三年會計師簽證查核報告」。

何嘉容認為，新創企業可評估自身需求申請適合的紓困補助。

(工商 )