譚德塞在世衛（WHO）記者會砲轟台灣種族歧視，引起各界討論，星座專家唐綺陽也出聲，譚德塞沒令人意外，被川普罵完氣沒地方出，轉頭狂罵台灣霸凌，是非顛倒，不愧是「水星雙魚」的最後衝刺，他也快不是東西了。

唐綺陽說，本週是水雙魚的最後衝刺（忍耐再聽些鬼話吧），週六水星進白羊加入戰局，人們開始講大話、互嗆，年輕人、少壯派、孩子、運動員與衝動者成焦點，自私自我、我行我素之人是造成事件的關健，新舊世代的對話與衝撞會更白熱化。

唐綺陽指出，譚德塞是雙魚座（不是雙魚都會這樣），在「雙魚擔當」時期如此出鋒頭（疫情蔓延也跟雙魚擔當有關），而「雙魚之亂」至四月底，氛圍將轉成「不再任由你亂，世界要來反思、追究這段時間誰亂散播、誰害大家」的能量。

唐綺陽說，快了！四月底冥王星第一個逆行，然後五月中木星、土星、金星也全部逆行，這位一直在亂噴口水的譚德塞，快要不是東西了。好在最後一天半了……我們就忍忍吧！

(中時電子報)