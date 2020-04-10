四川唐家河保護區 發現三隻大熊貓 10:562020/04/10 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近日在大陸四川廣元的唐家河國家級自然保護區相繼監測發現三隻大熊貓。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日，位於大陸四川廣元的唐家河國家級自然保護區相繼監測發現三隻大熊貓。 4月7日，唐家河保護區工作人員在摩天嶺區域大熊貓網格監測作業中發現大熊貓活動踪跡，經過2小時的尋找，發現一隻大熊貓在竹林裡啃食竹子，時隔一天，工作人員在摩天嶺區域的紙廠溝(海拔2240公尺處)又發現兩隻大熊貓實體，經過觀察初步判斷其為母子，遺憾的是，因箭竹長勢茂盛，無法拍到兩隻大熊貓同框的畫面。 (旺報 ) #大熊貓 #保護區 #四川 也許您會感興趣 推薦閱讀 獅群硬上長頸鹿 交纏4h結局意外 16:192020/04/08 搜奇 高市防疫暖心運動 一棒接一棒 04:102020/04/09 地方新聞 高雄》鐵路地下化工程逐步完工 美術北三路正式通車 10:402020/04/10 生活 兩岸熱門新聞 紐約疫情從哪來？美專家追查病毒基因重大發現 - 兩岸 國台辦：民進黨造謠抹黑把戲 可休矣 - 兩岸 - 旺報 孕婦肚中8月胎兒突沒動靜 一照超音波嚇傻：扭成「麻花捲」！ - 兩岸 美帶病毒參加武漢軍運會？ 美國防部否認 - 兩岸 - 旺報 美抗中新招 雇傭兵劫掠陸商船 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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