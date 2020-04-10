近日，位於大陸四川廣元的唐家河國家級自然保護區相繼監測發現三隻大熊貓。

4月7日，唐家河保護區工作人員在摩天嶺區域大熊貓網格監測作業中發現大熊貓活動踪跡，經過2小時的尋找，發現一隻大熊貓在竹林裡啃食竹子，時隔一天，工作人員在摩天嶺區域的紙廠溝(海拔2240公尺處)又發現兩隻大熊貓實體，經過觀察初步判斷其為母子，遺憾的是，因箭竹長勢茂盛，無法拍到兩隻大熊貓同框的畫面。

(旺報 )