新北市一名黃姓婦人（60歲）昨（9）日上午在五股區搭乘785號公車時，因為不願意配合政府防疫措施拒絕戴上口罩，客運司機勸導未果只好報警處理，蘆洲分局蘆洲派出所員警到場後，黃婦不但依然故我，甚至懷疑員警是「假」警察，逃離現場時還抓傷其中一名陳姓員警臉頰。

警方調查，昨日上午11時許，黃姓婦人於五股地區上公車後，司機雖幾度要求她戴上口罩，但她都不予理會。警方到場後加以勸導並要求黃婦留下年籍資料，製作《傳染病防治法》案件處理紀錄表，但黃婦拒不配合，警方於是要求她下車並準備帶返派出所調查。

但黃婦竟惱羞成怒，當場怒罵員警是假警察，並想直接逃離現場。警方阻止黃婦離開時，她竟以右手抓傷員警陳克軒（32歲）左臉頰，其他員警見狀立即將她制服上銬帶回，訊後依違反《傳染病防治法》、《傷害罪》、《妨害公務罪》送辦。

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(中時電子報)