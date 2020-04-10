台灣規模最大的盜版網站「楓林網」日前被警方宣布破獲宣告關站，而他們以提供大量聚集、節目以及動漫供網友免費觀看，以賺取廣告費的做法也引發許多製作公司的不滿，如今台劇《國際橋牌社》便開出第一槍，決定向楓林網蒐證提告，並預告此舉只是第一步而已。

「楓林網」由陳姓、莊姓2名台大碩士高材生架設，自2014年起靠提供盜版片，再藉網路廣告點擊率賺進上億元，多年來侵權金額則破10億元，而他們日前遭警方查獲後，台劇《國際橋牌社》製作團隊馬克吐溫影像有限公司也決定針對該網站侵權播放《國際橋牌社》第一季10集的行為作出提告。

劇組提到，《國際橋牌社》在friDay影音平台獨家首播，也因此成為盜版網站的頭號目標，有不少盜版網站將最新集數上傳獲取營利，甚至還被上傳至中國盜版平台，讓對岸網友不需「翻牆」也能觀看；製作人汪怡昕對此也深表不滿，認為這樣的行為對製作團隊有極大的傷害。

「楓林網」遭查獲後，許多盜版網站也都暫時避風頭關站，但這不代表這些人能幸運逃過一劫，製作團隊強調，對楓林網提告只是第一步，目前正在對其他非法平台進行蒐證，同時呼籲鐵粉幫忙截圖蒐證，希望此舉能喝止盜版歪風。

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(中時電子報)