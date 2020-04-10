受到新冠肺炎影響，導致部分民眾須居家檢疫或是居家隔離，甚至是禁止入境，顧及民眾權益，交通部公路總局提出「因應民眾受新冠肺炎防疫措施影響之各項公路監理業務權益措施」，民眾可辦理展延，避免因疫情因素無法顧及。

新竹區監理所指出，只要民眾因居家檢疫、隔離或禁止入境等因素，導致未能處理監理業務，只要持醫療機構、出入境管理機關、地方衛生機關開立的證明文件，或是其他可證明治癒出院、入境、解除居家檢疫或隔離的文件，均可就近向監理機關申辦。

可展延的業務包含「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」、「汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」、「道安講習」等業務，均可展延至原因消滅後6個月內辦理完成。

防疫為全民共識，新竹區監理所呼籲，民眾應確實配合政府防疫政策，勿擅自外出，攜手防疫，如有疑義，可洽交通部公路總局用路人服務中心0800-231-035。

(中時 )