世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞意外與美國總統川普就疫情責任隔空交火，彼此互稱將疫情政治化，引起全球關注。對此，除了聯合國秘書長古特雷斯也發表聲明指出WHO必須得到支持，擔任非洲聯盟主席的拉瑪佛沙公開對世衛表態支持，並稱川普對WHO提出的指控，非洲國家並未有同等感受。

據聯合國官網指出，古特雷斯（António Guterres）發表聲明指出，當下新冠病毒在全世界蔓延之時，國際社會團結一致，擁有成千上萬名工作人員的世界衛生組織處於前線，支持會員國，尤其是最脆弱的國家，抗擊病毒，提供指導、培訓、設備和具體的救生服務。

古特雷斯進一步指出，這種病毒在我們的一生中是前所未有的，需要做出前所未有的反應，顯然在當前的情況下，相同的事實可能被不同的實體進行不同的解讀， 一旦最終扭轉了這一流行病，就必須有時間進行全面回顧，以瞭解這種疾病是如何產生的，並如何在全球範圍內如此迅速地造成破壞，以及所有相關人員是如何應對危機的，「但是現在不是做這件事的時候，而是團結，是整個國際社會團結一致，以制止這種病毒及其破壞性後果」。

另外，據法新社報導，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）辦公室8日發表聲明指出，他以非洲聯盟主席的身分表示，在這場全球前所未見的全球公衛危機中，再次對譚德塞卓越領導WHO表達感謝。

對於川普對世界衛生組織「似乎偏袒大陸」與「搞砸了」、以及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱WHO「未完成他們應有使命」等指控，但拉瑪佛沙表示非洲等55個國家沒有此類的抱怨，並強調非洲聯盟認可並感謝世衛的應對，對世衛為緩解疫情大流行持續提出的各項倡議與措施感到滿意。

(中時電子報)