新冠肺炎疫情延燒，日前傳出台北酒店女公關疑似確診，也讓指揮中心下令：「全國酒店和舞廳，即起停止營業」，對此台語歌手談詩玲則相當不認同，直言此政策對遵守規矩的店家相當不公平。

近日台北一名酒店公關確診新冠肺炎，讓中央流行疫情指揮中心要求八大行業停業，對此老公為北部夜店大亨的歌手談詩玲，直言此政策相當不妥，她表示所有職業不分貴賤，許多人礙於現實才選擇八大行業養家，如今突如其來要求停業，對真正遵守規矩的店家相當不公平，也造成多少失業養家的人口，認為政府實行政策前，應該要有更好的配套措施，甚至設定緩衝時間，而不是要沒確診的店家跟著陪葬，更喊話總統蔡英文：「拚外交時，先想想台灣人民的生計吧」。

此篇言論也讓網友大表贊同，紛紛留言：「應該要求該員工就醫，而不是無預警停業」、「無預警的停業， 這不就讓經濟不好的人不用生活」、「請不要輕率做決策，人生百態」。

(中時電子報)