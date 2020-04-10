宜蘭羅東工地挖出女性大腿初判非分屍案。（李忠一傳真）

宜蘭縣羅東鎮一處工地昨天（9日）發生與日前高雄橋頭糖廠捷運站旁空地如出一轍的恐怖埋屍案。警方研判死者是年約60歲的短髮女子，遺體大致完整，小腿骨疑因野狗啃咬、拉扯而分離，遺體僅剩部分皮骨，死亡超過1個月以上。由於死者年齡相似，埋屍地點都在市區，諸多相同點睛縣恐怖巧合。

警方指出，8日上午該處工地的工人報案說，在工地裡發現一截小腿骨，警方趕赴現場時，工人透露，在發現小腿骨的前一天，就看到有野狗叼著一塊不明物體，一度以為是蛇或老鼠，因此懷疑小腿骨是被野狗叼出而發現。

發現的小腿骨送往羅東壽園後，今天上午警方出動怪手挖掘，在發現小腿骨旁、約30公分深處，尋獲一具遺體，經相驗後，推估死者是年約60歲的短髮女性，身材矮小，從遺體僅剩部分皮肉的情況看，死亡時間在1個月以上，也可能達半年之久。

由於小腿骨先被發現，讓外界懷疑是發生駭人的分屍案，但警方澄清說，遺體都集中在一處被挖出，且從骨骸情況初判，也無切割、支解的痕跡，否認是分屍案件。

至於傳出死者雙手等處遭綑綁，是遭殺害棄屍的說法，警方則說，遺體僅剩骨頭與些許皮肉，從僅存的跡證來看，難以看出是有遭綑綁，且現場是工地，有電線等雜物，相當雜亂，難以推論這些隨遺體挖出的雜物就是犯案工具。

但警方透露，遺體腐爛嚴重，死亡時間逾1月是保守估計，出動怪手挖掘時，也可能因為挖掘過程碰到遺體，因此遺體呈不規則狀，也因為遺體布滿汙泥，「就連有無穿衣物都很難看出來！」增加初步勘驗的難度。

警方表示，將清查轄內失蹤人口，擴大調閱周邊監視器，以及工地附近的房舍等處，盡速查出死者身分，檢方也會擇期解剖釐清死因；該工地平常晚上都沒人，且白天也有管制，工地是從去年10月開始施工，對於這起案件，警方不排除有他殺之嫌。

(中時電子報)