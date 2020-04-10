第四季國內固定資產增購41.3％ 創歷年單季新高 09:412020/04/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第四季國內固定資產增購創歷年單季新高。（圖/取自統計處報告） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處公布最新製造業投資及營運概況調查統計，2019年第四季製造業國內固定資產增購4,749億元，創歷年單季新高，年增41.3%，連續第6季正成長，增幅2010年第4季以來最大。累計全年國內固定資產增購1.48兆元年增29.3%，為近9年最大增幅。 統計處解釋，主要是新興科技應用拓展，半導體業者加速布局先進製程。今年因肺炎疫情影響，加上貿易保護主義興起，可望增添台商回台擴廠意願，挹注我國製造業投資成長動能。 (工商 ) #固定資產 #增購 #歷年單季 #統計處 #製造業 也許您會感興趣 推薦閱讀 南扣件北汽配 10月聯手登場 04:102020/04/06 產業．科技 大陸PMI反彈52 估4月將回落 11:422020/04/06 財經 《資訊服務》敦陽科未受疫情影響 全年營運再拚高峰 13:412020/04/06 財經 台灣製造業免疫力夠不夠？台經院景氣燈號先預警 10:552020/04/07 財經 2月製造業亮黃藍燈 3月考驗大 04:102020/04/08 財經要聞 疫起頭大 台經院憂負面衝擊 04:102020/04/08 財經焦點 助打工族 彰縣府爭取500職缺 04:102020/04/10 地方新聞 財經熱門新聞 拋售航空股後 「股神」巴菲特又出手賣這檔 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 沙俄不打了！油價又墜入地獄 致命關鍵曝 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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