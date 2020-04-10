經濟部統計處公布最新製造業投資及營運概況調查統計，2019年第四季製造業國內固定資產增購4,749億元，創歷年單季新高，年增41.3%，連續第6季正成長，增幅2010年第4季以來最大。累計全年國內固定資產增購1.48兆元年增29.3%，為近9年最大增幅。

統計處解釋，主要是新興科技應用拓展，半導體業者加速布局先進製程。今年因肺炎疫情影響，加上貿易保護主義興起，可望增添台商回台擴廠意願，挹注我國製造業投資成長動能。

(工商 )