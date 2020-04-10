眾達-KY(4977)3月合併營收為2.41億元，月成長14.53%，年成長12.94%；眾達-KY表示，蘇州廠復工情況大致良好，但仍未完全滿足訂單需求，故也加速馬來西亞廠建置，預計將在本季導入量產。

眾達-KY表示，當下全球新冠肺炎疫情擴散，無論企業或個人對於頻寬需求更甚，已可見電子商務、線上外送與視訊會議等市場更加蓬勃發展，且後續在巨量資料中心、5G通訊、人工智慧與物聯網等新應用更依賴頻寬，顯見高速光收發模組產品屬剛性需求已是趨勢，目前公司訂單需求與能見度相較過往亦均明顯更高。

眾達-KY進一步表示，3月起蘇州廠復工情況大致良好，訂單遞延效益亦已逐漸顯現，然仍未完全滿足訂單需求，預期第二季蘇州廠在新進人員學習曲線更為成熟後，遞延效益會更為明顯，惟公司評估蘇州廠現有產能在未來仍無法滿足市場對高速光收發模組產品剛性需求，已加速馬來西亞廠的建置動作，目前馬來西亞廠已陸續有生產線與測試設備進駐，並同步進行作業人員訓練，預估本季將開始挹注營收貢獻。

展望今年，眾達-KY維持樂觀審慎看法，依市場對高速光收發器產品的剛性需求，以及目前公司的訂單能見度來看，今年應可望保持逐季成長，32G光收發模組產品在穩定出貨下，營收貢獻占比將持續拉高，新產品100G單通道光收發模組則會是成長最快的產品，在訂單遞延效益持續放大且需求不變下，公司今年在大陸蘇州、台灣新竹與馬來西亞檳城3個生產基地的產能調配與供應鏈管理將是重點。

(時報資訊)