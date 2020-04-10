YouTuber小玉近日拍攝一部名為「新鮮現榨！用母奶做珍珠奶茶」的影片，不但違法從網拍平台取得母乳，還以戲謔、輕蔑口吻，評論母乳媽媽辛苦擠出母乳「有吉娃娃味」，並邊喝邊吐，引發眾多母乳媽媽與網友砲轟跟檢舉。他昨天（9日）在IG更新3段限時動態，提到母乳影片被大眾質疑是侮辱一事，看似歉疚地說「我想在這邊說一聲對…」，但連續3次只說到「對」這個字就卡掉，再度引爆網友怒火，認為他毫無悔改之心，行為超屁孩，根本是「故意的」。

小玉在IG限時動態，連PO了3次道歉影片，但「對不起」三字沒有一次有說完，被網友解讀「故意的」。（圖／翻攝IG）

小玉最新曝光的IG限時動態裡，先是PO出一段長約9秒的影片，對著鏡頭說道：「嘿，大家好，大家應該有看到小玉母乳的影片，被很多爸爸和媽媽攻擊，在這邊我想要對他們說一聲對…」結果話沒說完，就突然被切斷。

隨後他又發第2支影片說：「不好意思，剛才那個影片斷掉了，我再說一遍，我想要跟這邊的媽媽和一些生氣的爸爸……好生氣喔，跟那些人我真的要說一聲對…」，再度講到「對」這個字，又中斷了。他連發3次影片，看似想說對不起，但3次都只講出了「對」字影片就切斷，沒有完整的道歉，行為被網友解讀「故意的」。

即便小玉看起來還是照常更新社群內容，讓自己不受到輿論批評影響，但大量網友仍對他羞辱母乳的影片事件很不滿，到他的臉書憤怒留言，不少人批評他在IG限時動態上的道歉根本沒有誠意，行為「是故意的」、「一點誠意都沒有」，怒批他「這種道歉錄得出來？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)