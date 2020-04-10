行政院原子能委員會核能研究所2017、2018年執行轉譯實驗室清潔標案時，許姓助理研究員明知道該環科公司並未履約，居然不實驗收，使環科詐得財務108萬。檢方依照貪汙、偽造文書、違反商業會計法等罪嫌，將許及公司蔡姓負責人等人起訴。

檢方調查，許姓助理是薦任8職等公務員，負責執行2017、2018年「069館轉譯實驗室潔淨室例行環境清潔作業程序及TAB調整」採購案，1間環科公司得標後，履約內容為，該公司需在接獲核研所通知後7日內執行，並於清潔維護完成後填寫清潔維護單供使用單位審查。

不過檢方發現，許姓助理是承辦人員，卻未主動通知該公司派工履行標案，也知道公司並未依合約派工清潔，但是在標案驗收前，主動通知公司，並由該公司假造不實送貨單、交貨照片，交給許姓助理。

許姓助理收到送貨單、交貨照片後，也在驗收紀錄上不實登載「與契約、圖說、貨樣規定相符」等文字，連同不實之送貨單、清潔維護單、電子郵件及環境檢測合格文件，送交不知情之主驗人及監驗人書面審核，致不知情之主計人員陷於錯誤，而同意核撥款項至該公司帳戶內。

檢方追查，發現該公司利用此機會，在2017年9月29日詐取29萬7000元、2018年1月2日詐取31萬3000元、2018年12月詐取47萬元，合計共108萬元。

許姓助理涉及貪汙治罪條例、刑法第213條之公文書登載不實等罪嫌。蔡姓負責人、戴姓員工涉及貪汙治罪條例、行使業務上登載不實文書、偽造署押、商業會計法之填製不實會計憑證等罪嫌。另外此3人已經坦承犯行，此外蔡姓負責人，主動繳回犯罪不法所得108萬元，均請法院依貪汙治罪條例規定，減輕其刑。

(中時 )