蔡英文總統日前宣布捐贈歐美千萬片口罩，昨天外交部進一步說會再捐600萬片，事後有對岸網友調侃「台灣捐的，就是中國捐的」。對此，行政院長蘇貞昌今氣憤地說，我們捐贈口罩他也敢這樣，你就可以知道中國一直要統一台灣，如果被這樣的統一台灣，你會成為什麼下場？所以我們要好好守住台灣這個難能可貴的福地。

蔡政府近日接連捐贈國際近2千萬片口罩，有大陸網友在網路上留言調侃「國際：感謝中國」、「無所謂反正是一個中國，國際也只認可一個中國」。

面對中國民眾在網路上的調侃留言，蘇貞昌今赴立法院接受總質詢前不滿地說，中國老是這樣，在世界衛生組織WHO也說在照顧台灣人的健康，「你聽得進去嗎？那是事實嗎？」

蘇貞昌接著說，現在我們捐贈口罩他也敢這樣，你就可以知道中國一直要統一台灣，如果被這樣的統一台灣，你會成為什麼下場？所以我們要特別好好守住現在台灣這個難能可貴的福地、寶地，希望大家持續努力看盡中國的手法、小心應對，也請支持政府把台灣守好。

對於捐助千萬片口罩的爭議，蘇貞昌則說，台灣口罩從1天188萬片，到今天穩定1天生產1千5百萬片，讓國人從7天2片到14天9片，只要產能穩定增加，就會給國人同胞更方便。

蘇貞昌進一步說，全世界有很多國家非常困難，那怕第一線醫護人員都沒有口罩可以照顧病患，救人要及時，在行有餘力的時候台灣會持續幫助需要幫助的國家。況且，我們也看到世界各國接到我們捐贈口罩後非常肯定、讚譽台灣，這也是台灣在這個時候讓全世界看到台灣的重要、台灣的善心。

(中時 )