影》蔡英文視察台肥公司 10:042020/04/10 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。（圖／摘自總統府影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直擊】總統蔡英文視察台中台肥廠｜2020.04.10 昨日世界衛生組織秘書長譚德塞在記者會上聲稱，這三個月來台灣的網軍對其進行攻擊，其內容包括種族歧視等議題，但總統蔡英文大氣回覆，指出台灣向來俺對任何形式的歧視，因為我國長年被排除在世界組織之外，比任何人都了解受到歧視、孤立的感受；並邀請譚德塞到台灣，「感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會」。 今日，蔡英文赴台灣肥料股份有限公司進行視察。 (中時電子報) #台灣 #歧視 #蔡英文 #視察 #譚德塞 也許您會感興趣 推薦閱讀 狂罵3分鐘！譚德塞痛批夠了 人身攻擊都來自台灣 05:592020/04/09 政治 譚德塞稱遭台灣攻擊 外交部譴責：應立即更正指控並道歉 09:212020/04/09 政治 直播》譚德塞點名台灣攻擊 蔡英文現身回應？ 10:562020/04/09 政治 譚德塞指控台霸凌3個月 綠委轟WHO祕書長丟人現眼 11:142020/04/09 政治 譚德塞指台灣攻擊 許智傑：他廁所裡撐竿跳 11:442020/04/09 政治 譚德塞為何在意台灣 網曝背後用意 12:412020/04/09 政治 譚德塞控台霸凌 台大醫怒：早辭職換「他」就不會這麼慘 21:112020/04/09 生活 譚式指責 藍委轟沒道理不公平 04:102020/04/10 政治要聞 洗刷歧視汙名！網友發起一人一句稱讚譚德塞 留言全歪樓 08:422020/04/10 政治 蘇貞昌嗆譚德塞：不夠格在位置上 09:182020/04/10 政治 政治熱門新聞 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 - 政治 韓聲請停止罷免 命理師算出結局韓粉會大樂 - 政治 謝龍介爆料：罷韓二階重大漏洞是他？網大讚！ - 政治 陳時中說溜嘴？陳學聖驚爆：原來政府口罩「暗槓」這麼多！ - 政治 萬一韓被罷免會再拚2024嗎？王淺秋竟回這句 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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