【現場直擊】總統蔡英文視察台中台肥廠｜2020.04.10

昨日世界衛生組織秘書長譚德塞在記者會上聲稱，這三個月來台灣的網軍對其進行攻擊，其內容包括種族歧視等議題，但總統蔡英文大氣回覆，指出台灣向來俺對任何形式的歧視，因為我國長年被排除在世界組織之外，比任何人都了解受到歧視、孤立的感受；並邀請譚德塞到台灣，「感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會」。

今日，蔡英文赴台灣肥料股份有限公司進行視察。

(中時電子報)