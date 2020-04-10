全台拼防疫，蝦皮購物也超前部署，成立全球疫情委員會隨時監控，不僅早在農曆年前就準備好酒精、額溫槍等備品，同時更在2月底政府尚未發布中國地區以外旅遊警報前即推出「宅家防疫補助金」，凡取消海外旅遊行程的員工，將由公司補貼行程取消的相應費用，實施後兩周內有出國計畫員工取消率高達9成，大幅降低防疫境管的風險與負擔。同時，蝦皮購物更領先多數電商，自3/19日起批次實施A/B分組居家辦公(WFH)演練措施，有效減少員工交叉接觸，降低企業風險。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示：「員工是蝦皮購物最重要的資產，支持了台灣千萬用戶在家安心防疫的日常生活所需，也維繫了眾多賣家的生存發展。我們將以全體夥伴的健康考量為優先，竭盡所能降低任何在辦公室傳染的風險。為此我們超前部署準備防疫備品、調整辦公室運作方式，並積極遵循政府指導，讓員工安心，進而確保業務順暢進行提供更優質的服務。同時我們也將持續善盡社會責任，協助買家、賣家及合作夥伴一起度過難關。」

蝦皮購物祭出宅家防疫補助金 九成員工響應取消海外旅遊疫情讓全球旅遊拉警報，蝦皮購物早在2月即開始追蹤員工及同住親友旅遊史，要求到過旅遊警示國家的員工居家辦公14天。針對接下來有旅遊計畫的員工，推出「宅家防疫補助金」，若是員工取消至衛福部公告的旅遊警示國家之行程，只要提出相關證明就可由公司補助取消衍生的損失費用，實施後兩周內原有出國計畫的員工取消率高達9成，並陸續有員工取消旅遊，對於推動全公司防疫，達到加乘效果。

蝦皮購物為了降低感染風險，持續維持平台正常運作，早在3月中即全面啟動A/B組居家辦公演練措施，員工與其職務代理人分為A、B兩組，隔週輪流居家辦公，並嚴格落實辦公室分棟、分層管理，降低群聚交叉傳染機率及營運風險；更導入科技支援員工在家工作軟硬體，包括遠端會議透過公司通訊軟體、公司座機來電串接至APP接聽、IT團隊24小時待命隨時解決員工的軟硬體設備問題等。此外，重視員工多元發展的蝦皮購物也將教育訓練改為線上進行，邀請講師與學員直播互動、進行小組討論，讓員工不論身處何地都能持續學習。

(工商 )