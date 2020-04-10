車聯網概念股威潤科技（6465）受訂單遞延效應影響，3月營收淨額為1,910萬元，與上月營收淨額1,965萬相較減少2.78%，較去年同期2,788萬元減少31.50%。累計2020年1到3月營收達5,486萬，較去年同期6,267萬減少12.46%。

威潤科技表示，新冠肺炎疫情雖為公司帶來部分轉單效益，但各國為了減緩疫情無預警實施鎖國與封城禁令，整體經濟活動減緩。以威潤科技主力市場北美為例，多州政府限制群聚活動並要求民眾在家辦公，導致系統整合商（System Integrator, SI）及其下游客戶均暫停出貨，數筆原訂於3月份出貨的訂單因而遞延。威潤科技強調，雖短期的業績表現將受疫情之訂單遞延效應影響，但公司於研發部分的投資不會因此停下腳步，目前已擬定並開始推動包括車載視訊（Video Telematics）等新產品之研發作業，下半年將陸續推出各式創新、優化之解決方案，預期對於營收成長將有正面的助益。

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