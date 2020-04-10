家登精密(3680)2020年3月合併營收約為1.99億元，為今年以來新高，月增率約76%，也比去年同期成長約27.5%，其中半導體本業佔總營收比重超過70%，對獲利表現有所助益。第一季營收也創下佳績，年增逾一成，且4月產能全開以迎接轉單需求。

家登2020年1-3月合併營收4.54億元，較去年同期增加11.33%，營運可望達同期高點，亦為今年業績成長立下好基礎。公司看好半導體先進製程以及轉單效應，原有擴廠計畫仍依序進行，將於4月底完工，完工後可提升四倍產能。

家登無畏全球COVID-19疫情延燒，第一季整體營運表現超越以往。公司表示，在COVID-19疫情不確定因素影響下，全球經濟成長恐趨緩，但半導體先進製程的發展依然穩健，家登總體營運方向及目標不變，樹谷擴廠計畫如期完工，新增產能足以配合客戶訂單進行調節以確保客戶產能不中斷，台灣政府的積極防疫以及家登的超前部署，提供全球半導體客戶最穩定的供貨來源。

家登進一步表示，COVID-19疫情造成全球經濟產業影響，目前半導體全球的供應鏈正常供貨受到嚴峻的影響，有鑑於全球半導體供應鏈可能發生的斷料不確定因素，家登於農曆年後即展開全面關鍵物料備料暨庫存作業，確保全年來自國外物料供料無虞；家登4月產能全開，以因應部分客戶因原有國外供應商受疫情影響無法出貨而轉單。

家登落實防疫並專注營運與生產，第二季面對原有客戶以及新增客戶的單需求，家登產能已然做好萬全準備。

(時報資訊)