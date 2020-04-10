1.東森(2614)：東森購物3月買氣旺，母憑子貴，開盤急漲停。
2.大毅(2478)：網通、筆電需求升溫燒旺業績，外資昨日買超逾千張，多方續強漲逾4%。
3.健策(3653)：業績回魂，小幅回檔未破5日線，今早再啟攻勢上漲3%。
4.國揚(2505)：3月營收年增284.69%+處分「大南港」案土地，股價歡呼登漲停。
5.熱映(3373)：額溫槍題材高燒不退，短暫修正後再秀漲停。
6.勤凱(4760)：Q1營收創高、本季出貨樂觀，開低大翻身亮燈漲停。
7.南港(2101)：砸3億元大買泰豐5.47%股權，成為單一第二大股東，外資連2日回補，早盤上漲逾6%。
8.燁輝(2023)：不畏外資連4日賣超，組太陽能發電國家隊持續發威，股價續大漲逾5%，衝上波段新高價。
9.原相(3227)：Switch題材不退燒，上月財報亦亮眼，晨盤上揚逾2%。
10.泰豐(2102)：獲南港大買股權，買方積極力抗外資轉賣超，早盤高漲逾4.5%，飆逾5個月高點。
11.瑞基(4171)：首季營收年增近5成，創單季歷史新高，早盤續揚4%，續闖百元俱樂部及歷史高點104元。
12.生華科(6492)：新藥抗疫潛力十足，激勵晨盤放量上攻6%，挺進月線。
13.嘉威(3557)：3月營收大躍進，開盤跳空漲停鎖住，登1個月高點。
14.和桐(1714)：獲外資連五買，早盤一度觸頂，彈上近月高點。
15.閎暉(3311)：深圳廠收攤止血，轉骨力拚小而美，買盤掌聲叫好，股價急拉漲停。
16.神隆(1789)：2月每股賺0.28元，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤價量齊揚彈上半年線。
17.大立光(3008)：Q2展望喊差，晨盤股價承壓，3800元不保。
18.亞德客-KY(1590)：訂單滿手，3月營收創單月新高，早盤漲3%。
19.國泰金(2882)：Q1 EPS1.72元，暫居金控首季獲利王，三大法人連3日買超，早盤漲逾4%。
20.中壽(2823)：外資連2日買超，合計4325張，早盤續漲逾3%。
21.凱衛(5201)：3月營收4899萬元，年增逾2倍，開盤即攻漲停。
22.晉泰(6221)：3月營收4.31億元，月增逾3成、年增逾5成，早盤亮燈漲停。
23.華榮(1608)：3月營收6.74億元，月增逾3成，早盤漲逾4%，站上所有短均。
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