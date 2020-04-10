石油輸出國組織（OPEC）與其聯合減產盟友－即所謂的OPEC+，所達成的歷史性減產協議再度遭遇阻礙，據傳在經過超過9個小時的馬拉松式協商後，墨西哥仍拒絕接受被要求的減產份額。

石油輸出國組織（OPEC）、俄羅斯與其他盟友周四公布減產計畫綱要，同意每日石油產量減少1000萬桶，並預期美國與其他產油國也將加入聯合減產行動，以提振受新冠病毒危機重創的油價。

不過稍早前媒體報導，因墨西哥拒絕履行被要求的減產量，OPEC+並未達成最終協議，周五將再度召開會議進行協商。

墨西哥能源部長那赫勒（Rocio Nahle）周四在推特上發文表示，在OPEC+會議上，墨西哥提議未來兩個月本國每日產油量減少10萬桶，由3月公布的每日178.1萬桶減少至每日168.1萬桶。OPEC+原本要求墨西哥每日減產40萬桶。

此前媒體報導，OPEC+同意在5、6月初步減產1000萬桶/日，下半年每日減產800萬桶，自2021年1月起減產規模將進一步縮小至每日600萬桶，直到4月22日。

(時報資訊)