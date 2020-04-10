今年首季的PC/NB需求，意外受到WFH(Work from home)帶動，台灣的兩大PC品牌廠和代工廠，在3月都繳出優於預期的好成績。歐系外資認為，由於新冠疫情仍未完全受控，全球各國政府都持續要求民眾降低感染風險，居家辦公以及遠距教學的需求下，第二季PC/NB仍可望有正成長，尤其是商用類型的NB/PC又更為受惠。

宏碁(2353)3月份單月合併營收為新台幣240.71億元，月增114.3%、年增2.2%；第一季自結合併營收為新台幣488.55億元，年減10.7%。宏碁已宣布配發0.77元現金股利，目前殖息率約4.8%。

宏碁表示，原受農曆新年假期及新型冠狀病毒影響的供應鏈，在3月展現強勁恢復力道。由於居家辦公及遠距教學的需要，3月份的市場需求大增。多重事業引擎的差異表現更強化公司拓展業務範疇的策略及理念，以安度各式市場局勢變化。

仁寶(2324)受惠PC出貨翻倍，帶動3月營收重回800億元大關，較上月成長104.4%。單月PC出貨370萬台、月增210萬台，至於非PC業務也有雙位數增長。展望第2季，仁寶預估營運將優於首季，其中PC、非PC業務都將有雙位數增長，法人預估，仁寶第二季營收相較首季將有雙位數成長，尤其商用NB跟教育市場持續成長，雖然疫情不確定性很大，但仁寶仍期望今年上半年出貨量能跟去年同期持平。外資近一周也大舉買超仁寶，買超張數排名上市個股的第4名，僅次於台積電(2330)、群創(3481)和新光金(2888)。

(時報資訊)