《商情》空頭回補 激勵周四紐約期金漲4％ 10:002020/04/10 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補 激勵周四紐約期金漲4%；因美國聯邦儲備理事會(FED)宣布將建立新貸款計畫，預計投入2.3兆美元來提振經濟，進而打壓美元走軟，使市場對黃金投資意願增加，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲4%，並觸及1個月高點；此外，白銀漲逾5.5%，為表現最佳之貴重金屬。 本日最新報價 6月黃金漲68.5美元，報每盎司1752.8美元，5月白銀漲0.84美元，報每盎司16.05美元，7月白金漲15美元，報每盎司748.6美元，6月鈀金漲14.8美元，報每盎司2110美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 本周485檔融券強制回補 短軋空題材步入高峰 04:102020/04/06 財經要聞 《商情》空頭回補 激勵上周五紐約期棉反彈2％ 10:172020/04/06 財經 返工率上升 客戶回補庫存 毅嘉3月營收倍增 19:352020/04/06 財經 《商情》空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3％ 10:002020/04/07 財經 投信趁反彈回補直逼百億 17檔好牌在握 23:342020/04/07 財經 熱門股－儒鴻 法人回補量能加溫 04:102020/04/08 證券．權證 《商情》獲利了結，打壓周二紐約期金收黑 10:002020/04/08 財經 《商情》觀望氣氛濃 周三紐約期金微漲 10:002020/04/09 財經 台股大漲百點回補3/13跳空缺口後翻黑 12:002020/04/09 財經 財經熱門新聞 減幅腰斬！OPEC＋協議5、6月日減產千萬 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 拋售航空股後 「股神」巴菲特又出手賣這檔 - 財經 領失業金人數嚇死人 Fed大撒幣 美股收高 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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