空頭回補 激勵周四紐約期金漲4%；因美國聯邦儲備理事會(FED)宣布將建立新貸款計畫，預計投入2.3兆美元來提振經濟，進而打壓美元走軟，使市場對黃金投資意願增加，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲4%，並觸及1個月高點；此外，白銀漲逾5.5%，為表現最佳之貴重金屬。

本日最新報價 6月黃金漲68.5美元，報每盎司1752.8美元，5月白銀漲0.84美元，報每盎司16.05美元，7月白金漲15美元，報每盎司748.6美元，6月鈀金漲14.8美元，報每盎司2110美元。(商品行情網)

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