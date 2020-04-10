新竹縣消防與警察、救災人員、登山隊成員合力救援，穿越崎嶇山路，將傷者送醫。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

一群登山客9日前往尖石鄉鎮西堡神木群登山，未料其中一名黃姓女子不慎滑倒，導致骨折、無法步行，橫山警分局轄下泰崗派出所獲電，立即派遣2警員攜帶裝備，與消防人員會合入山，並輪流背負傷者下山，順利送醫。

這起意外發生於9日下午3點許，泰崗所長劉約忠獲電後，認為事態嚴重，因此由警員李定宸、蔡坤政前往協助，近4點時與新竹縣消防局消防員在登山口會合，由於該登山隊已有人在登山口等候，並順利指引進入。

由於黃女在3公里處滑倒導致骨折，登山隊輪流將黃女背負到距離登山口1.5公里處的河谷，因該處地形高低起伏，若無擔架不易進出，救護人員到場後，發現黃女骨折處已經紅腫，十分痛苦，消防員立刻將黃女固定於擔架上，並與警察、救災人員合力拉抬，穿越崎嶇山路，再由119救護車穿越濃霧送到台北榮總新竹分院救治。

警方指出，由於近日尖石泰崗天氣不穩，午後常有大霧瀰漫，若未能及時救援，恐因視線增加救援難度，也提醒民眾登山裝備要齊全，飲水、食物、防雨、防滑、保溫設備都不能少，出發前也要掌握當地氣象，多一分安全保障。

(中時 )