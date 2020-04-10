高雄市長韓國瑜在總統敗選後，回歸高雄卻又要面對罷韓的挑戰，如今罷韓第二階段通過，韓國瑜團隊進行反擊，對中選會提出行政訴訟，要讓罷免無效；對此，資深媒體人姚立明直言，韓國瑜成功機率是零！

姚立明在政論節目《新台灣加油》上表示，韓國瑜現在找律師去控告，要求停止罷免這個動作，先不要講高雄市民好了，單單那55萬人心裡作何感想？他們辛辛苦苦去連署，這是民主的行為，結果竟然不讓他們行使權利！最後投票那日，這55萬人會不會積極投票？

姚立明更表示，本來這些人有可能百分之一百不見得會投票，現在韓國瑜這個動作根本就是催逼他們去投票，韓國瑜陣營採這招根本適得其反。而韓國瑜現在打這個行政訴訟的成功率，他認為是零。

資深媒體人陳揮文日前也表示，韓國瑜聲請行政院訴願、跟高院訴訟兩個官司都不會贏。因為罷免第一階段是提議、第二階段是連署、第三階段才是投票；韓執政未滿一年，尹立是提議罷免，並不是提出罷免。而選罷法規定未滿1年不得罷免，其實法律的設計和制訂有漏洞，它也沒寫清楚，因此要去告這個，贏面不大。

(中時電子報)