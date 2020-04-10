繼出售達美航空以及西南航空後，「股神」巴菲特（Warren Buffett）近日又大賣紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon）的股票，套現約3000萬美元，而這是他在3月初美股暴跌時增持的股票。

外媒報導，在3月初美股暴跌時，巴菲特曾以3.59億美元增持紐約梅隆銀行，他當時指出，新冠肺炎疫情以及油價大跌對金融市場的傷害不比2008年金融海嘯，銀行股仍具吸引力。但在他買進後，銀行股繼續大跌，等同抄底失敗。

而根據最新的監管文件顯示，巴菲特掌管的波克夏海瑟威公司在4月7日、8日以每股約35美元的價格出售了紐約梅隆銀行86萬股左右，剩餘持股8810萬股，持股比例由10.4%降至9.8%。報導指出，此舉可能是要避開逾10%的監管限制。

巴菲特在上周以31.38~33.97美元的價格出售了230萬股美國西南航空的股票，以22.96~26.04美元的價格出售1299萬股的達美航空。近日動作頻頻也引發市場關注。

(中時電子報)