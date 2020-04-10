南港輪胎位於台北市南港的千億造鎮大案「世界明珠」，健康防疫「超前佈署」！

「世界明珠」今（10）日表示，為因應極端氣候，繼耐震提升為0.41G及抗17級強颱後，為了打造Discovery頻道將耗時四年全程拍攝的未來之都，「世界明珠」與新加坡怡盛國際豪宅物管團隊合作為策略夥伴，南港輪胎每年提撥1200萬元予世界明珠社區，時間持續20年，總計2.4億元，並邀集專業團隊聯手打造四大主題，涵蓋防疫、智能、食安及醫療等生活面向，型塑高質感、高智慧服務的新豪宅。

新冠病毒全球蔓延肆虐，災難遠勝世界二次大戰。未來疫情結束後，金流、物流、資訊流的運作模式也將被顛覆，「家」的定義也可能被改變，如何做到全面性安全、健康與快樂，將是新世代豪宅全新方向。

「世界明珠」表示，全案除在建築結構安全上，已經耗資10億元，做到無懼7級強震、17級強颱最高規格，面對此次新冠狀病毒的來襲，建築團隊立即啟動緊急應變會議，要求面對疫情後的新紀元，除順應本案五大核心，包括世界第一村、多核化、翻轉地貌水平、門內齊全、住宅森林化、完整生活機能外，相關軟硬體設備要超前佈署，做到科技化、安全化與智能化，讓社區自主性運作，不受外在疫情干擾生活，在家一樣能自由行動、運動、辦公、休閒，享受健康、快樂充滿樂趣的高質感人生。

多項健康防疫建築規劃與設備，朝向抗菌、除菌與抑菌方向設計。例如：室內裝設過濾pm2.5全熱空氣交換機、防霾及防PM2.5紗窗、電梯設空氣清淨系統可自然換氣、公共大門自動開合減少接觸、戶外設泳池SPA區、庭園慢跑運動步道等等，為全家人的健康養生天天加分。

(工商 )