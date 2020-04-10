新冠肺炎疫情對全球造成巨大影響，各國政府擔心偏遠地區人民醫療物資不充足，紛紛嚴加防範；然而，現在卻傳出連亞馬遜雨林的原住民「亞諾馬米族」（Yanomami）都不敵新冠肺炎病毒的威力，傳出第一起確診病例。

新冠肺炎疫情肆虐各國，許多醫療設備較先進的國家至今面對新冠病毒依然束手無策，就在此時巴西再度對外界投下一顆震撼彈。根據《衛報》報導，巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）在當地時間8日的記者會上公布，境內偏遠地區亞馬遜雨林的亞諾馬米部落，有一名15歲的男孩出現疑似症狀，並在篩檢後確定感染新冠肺炎，目前在北部拉諾馬州首府博阿維斯塔（BoaVista）的一間醫院接受治療。

曼德塔表示這名少年在4月3日開始出現上胸部疼痛、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，在7日篩檢後呈陽性。他直言亞諾馬米族以「與世隔絕」聞名、鮮少接觸外界，也因此導致族人對很多疾病都沒有免疫力，十分容易受到病毒威脅。曼德塔還說道，外界必須以更加嚴謹的態度去看待這些原始社區的人們。

亞諾馬米族生活在巴西和委內瑞拉邊境的亞馬遜雨林中，是當地原住民。根據報導指出，這個部族在20世紀中期，曾因掏金者帶進了天花、瘧疾和流感，造成大量人口死亡，醫學專家警告，新冠肺炎可能將使當地歷史重演。根據《東森新聞雲》報導，至今巴西當局已通報7起原住民確診案例，首宗來自科卡馬族（Kokama）1名2歲女子，一周前被檢驗病毒呈陽性反應，另外還包括已經病逝的婦女、和一名重症少年。

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(中時電子報)