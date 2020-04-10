台南市警六分局對有女服務生陪侍的娛樂場所加強宣導業者採實名制登記。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心要求全台酒店、舞廳即日起停業，台南市長黃偉哲超前部署更進一步指示，對有女坐檯的pub、小吃部依相關法規查察。轄區沒有酒店、舞廳的市警六分局，9日晚間即針對轄區內有女服務生陪侍、群眾高度聚集的消費性娛樂場所逐一查察，其中位於中華西路以「鑫海餐廳」登記的大型視聽歌唱業者，在警方柔性勸導下，表示願意配合政策從「本日起暫停營業」。

中央流行疫情指揮中心發布全台酒店和舞廳全面停止營業指示後，黃偉哲也於昨天晚間率市府經發局、衛生局、警察局及消防局單位組成的聯合稽查小組，視察台南市特種營業處所暫停營業情形，希望有效降低社區群聚感染風險。

警六分局轄內雖無中央流行疫情指揮中心發布應停止營業的酒店、舞廳類場所，但也同步規畫勤務，針對轄區內有女服務生陪侍的6處娛樂場所，執行擴大臨檢並加強宣導業者採實名制登記，以掌握顧客流向，避免防疫出現破口。

員警還持M-Police行動電腦，盤查過濾是否有居家檢疫或隔離對象違反規定外出，並宣導業者及顧客應保持室內1.5公尺、室外1公尺社交安全距離並全程配戴口罩等防疫措施。

警六分局長陳建民表示，雖然沒有發現有居家檢疫或隔離對象擅自外出，但也發現多數業者對「採實名制」相關作為並不熟悉，經員警勸導後，均能認同並願意善盡社會責任全力配合，後續還將持續規畫臨檢查察。

(中時 )