新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心要求全台酒店、舞廳即日起停業，台南市長黃偉哲超前部署更進一步指示，對有女坐檯的pub、小吃部依相關法規查察。轄區沒有酒店、舞廳的市警六分局，9日晚間即針對轄區內有女服務生陪侍、群眾高度聚集的消費性娛樂場所逐一查察，其中位於中華西路以「鑫海餐廳」登記的大型視聽歌唱業者，在警方柔性勸導下，表示願意配合政策從「本日起暫停營業」。
中央流行疫情指揮中心發布全台酒店和舞廳全面停止營業指示後，黃偉哲也於昨天晚間率市府經發局、衛生局、警察局及消防局單位組成的聯合稽查小組，視察台南市特種營業處所暫停營業情形，希望有效降低社區群聚感染風險。
警六分局轄內雖無中央流行疫情指揮中心發布應停止營業的酒店、舞廳類場所，但也同步規畫勤務，針對轄區內有女服務生陪侍的6處娛樂場所，執行擴大臨檢並加強宣導業者採實名制登記，以掌握顧客流向，避免防疫出現破口。
員警還持M-Police行動電腦，盤查過濾是否有居家檢疫或隔離對象違反規定外出，並宣導業者及顧客應保持室內1.5公尺、室外1公尺社交安全距離並全程配戴口罩等防疫措施。
警六分局長陳建民表示，雖然沒有發現有居家檢疫或隔離對象擅自外出，但也發現多數業者對「採實名制」相關作為並不熟悉，經員警勸導後，均能認同並願意善盡社會責任全力配合，後續還將持續規畫臨檢查察。
(中時 )
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