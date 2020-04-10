新患肺炎疫情在中國大陸已出現趨緩，台灣因為在疫情爆發之初就全力防堵疫情，才沒讓疫情爆發。但因為民進黨政府對大陸種種不友善和雙邊相互挑釁，使兩岸關係裂痕加深，前國防部軍情局退役情報員、陸軍少將陳虎門受訪分析兩岸局勢，卻語出驚人。

據港媒《中評社》近日專訪曾涉「江南案」的陳虎門，探討兩岸關係未來走向，「被問及若疫情趨緩、平息後，兩岸關係是否會有好轉？」陳坦言，「未來蔡政府兩岸政策若仍強硬，經濟層面，大陸不排除會逐漸減少對台貿易出口，對台灣經濟影響恐不小」。

陳虎門認為，「若執政黨一直認為外來勢力可以幫助我們、不怕對岸，這就像在說笑話一樣」，我們台灣現在任何東西、材料都是從大陸來的，如果一封鎖，台灣本地是沒有資源的，能光是依賴美國、日本嗎？

他不諱言說，自己過去負責很久軍情的事情，對中國大陸狀況也比較了解，也一直在關心大陸的狀況。在軍事上，「大陸的導彈不會給美國足夠的反應時間」。「不要一廂情願地說美國會支持我們，如果真打要等到美國本土部隊來支援，台灣也已經沒有了，若大陸抱持漁死網破的心態，不顧一切發動戰爭要毀滅台灣，一下子導彈如雨下台灣就垮了，我們的飛彈又能攔截多少？」。

陳虎門也給出最壞的預測，蔡的餘下任期，若兩岸繼續升高態勢，大陸再來「可能宣布台灣海峽是中華人民共和國領海」，「某一段時間後大陸軍演，達成封鎖，這樣台灣對外的海空運輸通路就全都斷了，別忘了台灣各種資源都是靠進口」。

(中時電子報)