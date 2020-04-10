《港股》耶穌受難日 港股休市 10:172020/04/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港股市於4月10日周五耶穌受難日，以及4月13日「復活節星期一」（Easter Monday）休市，下周二（4月14日）恢復交易。 (時報資訊) #耶穌受難日 #休市 #港股 #復活節 #Easter 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股期貨上揚 恆指開漲1.39％ 10:342020/04/06 財經 《港股》美股期貨大漲＋油國接近達成減產協議 恆指收漲2.21％ 16:482020/04/06 財經 《港股》歐美股大漲 恆指開高1.45％ 10:172020/04/07 財經 美股激勵 陸港股開盤齊揚 10:442020/04/07 財經 《港股》美股期貨漲幅擴大 恆指收漲2.12％ 16:332020/04/07 財經 港股收盤飆漲逾500點 17:282020/04/07 財經 恒指開高210點 瑞聲科技股價開盤跌逾6％ 10:122020/04/09 財經 《港股》恆指開漲0.88％ 瑞聲「嚇」跌逾6％ 10:342020/04/09 財經 港股大漲1.38％ 零售博弈股走強 16:532020/04/09 財經 《港股》全球疫情現曙光 恆指收漲1.38％ 17:052020/04/09 財經 財經熱門新聞 減幅腰斬！OPEC＋協議5、6月日減產千萬 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 拋售航空股後 「股神」巴菲特又出手賣這檔 - 財經 領失業金人數嚇死人 Fed大撒幣 美股收高 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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