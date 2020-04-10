記憶體模組廠宇瞻(8271)3月營收站上7億元以上，為7.19億元，創下近14個月以來新高，第一季營收19.64億元，年增1.08%，且可望受惠記憶體IC漲價，推升獲利表現。

記憶體產業第一季受惠資料中心及宅經濟的需求持續增加，淡季不淡；宇瞻3月營收7.19億元，月增8.59%，年增率13.7%，2020年1-3月營收19.64億元，較去年同期增加1.08%，也比去年第四季的19.21億元增加2.21%，呈現不淡的營運表現。

宇瞻第一季營收比去年同期小幅成長約1%，因DRAM與NAND Flash價格均漲，毛利率預估可挑戰去年第三季23%的高檔水準，也遠優於去年第一季的毛利率15.32%，將帶動第一季獲利表現，也為今年獲利持續比去年成長有了好的開始。

去年公司營收下滑但獲利仍小幅成長；宇瞻2019年營收74.86億元，毛利率18.7%，提升4.84個百分點，稅後獲利3.77億元，每股淨利3.73元，擬配發現金股利2.55元。

(時報資訊)