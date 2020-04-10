大陸國家統計局10日公布，3月居民消費價格指數（CPI）年增4.3％，較2月回落0.9個百分點，低於市場預期。與2019年同期相比，食品價格增18.3％，非食品價格增0.7％。與2020年2月相比，3月CPI月減1.2％，其中食品價格下降3.8％，非食品價格下降0.4％。

香港信報報導，3月份，食品煙酒類價格年增13.6％，影響CPI增約4.1個百分點。食品中，畜肉類價格增78％，影響CPI增約3.44個百分點，其中豬肉價格飆升1.16倍，影響CPI增約2.79個百分點；而鮮果和鮮菜價格分別下降6.1％、0.1％，合計影響CPI下降約0.12個百分點。

3月，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減1.5％，遜於市場預期下跌1.1％；月減1％。2020年第一季，CPI年增4.9％，PPI年減0.6％。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，3月份，復工復產逐步加快，交通物流逐漸恢復，保供穩價措施持續加強。春季時令蔬菜上市量增加，物流運輸成本下降，蔬菜價格月減12.2％；隨著生豬調運逐步暢通、屠宰企業復工復產、各地陸續擴大儲備肉投放力度，豬肉價格月減6.9％。

董莉娟指出，據測算，在4.3％的年增幅中，2019年價格變動的翹尾影響約為3.3個百分點，新漲價影響約為1個百分點。

(工商 )