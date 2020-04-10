高雄一名林姓男子連續到2間酒店狂歡後，竟酒後駕車，結果撞死才17歲的欒姓少年；高雄地院審理後，依法判處6年8個月有期徒刑。對此，林男不服氣堅持上訴；他認為法官判太重，「憑什麼我要被關那麼久。」案經上訴至二審後，仍被駁回。

回顧案情，林男2019年5月5日到前鎮區的酒店與朋友喝酒作樂，一攤不夠、還跑了第二攤，聚會結束後便開著黑色轎車離開，結果行經中山二路撞上騎腳踏車的欒姓少年；當下他並沒有報警，反而開車加速逃離現場，留下倒地不起、失去意識的欒姓少年。

事後，林男與欒姓少年的家屬以300萬達成和解。高雄地院審理後，依犯不能安全駕駛交通工具致死罪、肇事逃逸罪分別判林男5年8個月、1年6個月，合併執行6年8月徒刑，全案可上訴。

對此，林男相當不服氣。根據《聯合報》報導，林男認為，跟他相似情況酒駕致死、認罪已和解、無前科的案件，還判得比他輕，憑什麼自己就被判關這麼久，有違比例及公平原則。不過案經上訴至二審，法官認為，酒駕造成重大傷亡事件頻傳，被社會大眾深惡痛絕，以往判刑案例，還常見與論質疑判太輕，因此不採納其說法，駁回上訴。

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(中時電子報)