繼柔性勸導後，台中市從9日開始強制規定搭乘大眾運輸系統必須戴口罩，市長盧秀燕10日上午特別從市府搭車到忠明國小站、了解民眾防疫情況，她表示，許多人都了解此措施並配合，盼繼續落實；而針對八大行業消費實名制的規定，盧秀燕也再度向民眾喊話，呼籲大家落實執行，守護自己與他人健康。

從台中市府站上車，盧秀燕搭乘公車了解大眾運輸防疫措施執行情況，她指出，台中之前規定搭乘大眾運輸要戴口罩，但都是柔性勸導，9日才開始強制規範，若沒戴口罩且經勸導仍不配合者，司機可拒載或開罰；今天上午實際查看，許多民眾都很配合。

盧秀燕也強調，政府規定的八大行業共有10大類，其中，中央規定酒家、舞廳不能營業，台中市則針對其餘8大類規範消費實名制，從北部女公關確診一事可發現，若未落實實名制消費，萬一有事情才能做追蹤、疫調，有些規定雖會造成大家不便，但為了大眾健康，呼籲民眾一定要配合，未來市府也會持續擴大稽查與宣傳，盼讓大家習慣。

(中時 )