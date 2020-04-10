民進黨高雄巿議員高閔琳10日質疑高雄市長韓國瑜上任後，A1事故死亡人數增加25％，但為了反制罷免、挽回聲量，新聞局竟將360萬的道安預算，拿來採購6家網路媒體，高巿府新聞局長鄭照新則回應，硬扯上罷韓有點莫名其妙。

高巿府新聞局長鄭照新表示，這筆預算有5／6宣傳巿政、1／6宣傳道安，硬要跟罷免、反罷免扯上邊，是有點莫名其妙，如果議員心中都只有這些，建議可到wecare擔任幹部，留在巿議會監督巿政，是委屈她了。

鄭也說，網媒的閱聽眾愈來愈多，著重網路宣傳是行政院趨勢，跟隨行政院趨勢，如果是圖利特定廠商，難道行政院也是？議員如果想要參選民進黨高雄巿黨部主委，應該好好努力，但增加聲量方式要正確，祝她高票當選。

高閔琳說，由於高雄巿A1死亡人數年齡都比較偏高，過往的道交安全宣傳預算，新聞局主要都是透過電視、電台還有路邊的帆布條。但今年這360萬卻全部拿來購置6家網路媒體，擴充金額還有120萬，等於每家最高可達80萬元。

高閔琳強調，韓國瑜為了反制罷韓動作頻頻，包括藍軍掌握多數的市議會配合不開議，韓陣營並向法院提起行政訴訟，她懷疑韓國瑜與新聞局長鄭照新合謀不臧、挪用道安預算，6家網路媒體有沒有韓粉直播主，現在也不得而知。

(中時 )