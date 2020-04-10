標榜研發各類植物新藥，公司前景無限看好的萬寶祿生技新藥公司，遭檢舉涉嫌利用虛偽增資，實際未經許可販賣該公司的未上市股票，台北地檢署指揮調查局桃園市調處搜索約談後，將實際負責人林淑惠、巴西蘑菇培育專利持有人林建邦依違反《證券交易法》等罪，向台北地方法院聲請羈押。

(中時 )