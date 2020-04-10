假驗資真賣股 萬寶祿新藥公司負責人聲押 10:402020/04/10 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 假驗資真賣股萬寶祿新藥公司負責人聲押。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 標榜研發各類植物新藥，公司前景無限看好的萬寶祿生技新藥公司，遭檢舉涉嫌利用虛偽增資，實際未經許可販賣該公司的未上市股票，台北地檢署指揮調查局桃園市調處搜索約談後，將實際負責人林淑惠、巴西蘑菇培育專利持有人林建邦依違反《證券交易法》等罪，向台北地方法院聲請羈押。 (中時 ) #公司 #新藥 #台北 #蘑菇 #巴西 也許您會感興趣 推薦閱讀 奶油沙漠美到屏息 長滿巨大白色蘑菇 16:012020/04/06 搜奇 A股2019年報揭露倒數 金融高管薪酬續奪冠 22:182020/04/06 兩岸 樂高超級瑪利歐盒組8／1上市 預購送限量超級蘑菇磚塊組 10:552020/04/08 科技 獨〉無畏閉店潮！日米其林二星「壽司芳」台北東區開賣 10:422020/04/09 旅遊 《生醫股》美國衛院合作生華科 將啟動新藥抗Covid-19一系列試驗 10:342020/04/09 財經 美國衛院與生華科合作 啟動新藥抗Covid-19一系列試驗 11:202020/04/09 財經 萬寶祿新藥涉假增資真賣股 北檢搜索 15:212020/04/09 社會 專家傳真－從文曄與祥碩換股交易 談資訊揭露的充分性 04:102020/04/10 產業特刊 生華科新藥 抗疫潛力十足 04:102020/04/10 證券．權證 沉睡6萬年的大自然寶藏！ 美科學家：新菌種可望開發新藥 10:192020/04/10 國際 社會熱門新聞 酒店女公關確診 坦承身分關鍵在這 - 社會 大陸網軍嫁禍台灣鄉民攻擊譚德塞 調查局查出源頭 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 獨家直擊》國軍九鵬基地深夜密射雄二E增程巡弋飛彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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