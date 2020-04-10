大陸國家衛健委最新數據，4月9日0—24時，大陸新增確診病例42例，其中38例為境外輸入病例，4例為本土病例（廣東3例，黑龍江1例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（內蒙古2例，上海1例）；新增治癒出院病例85例。
境外輸入現有確診病例733例（含重症病例34例），現有疑似病例53例。累計確診病例1,141例，累計治癒出院病例408例，無死亡病例。
截至4月9日24時，中國現有確診病例1116例（其中重症病例144例），累計治癒出院病例77455例，累計死亡病例3336例，累計報告確診病例81907例，現有疑似病例53例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例49例（武漢49例），新增死亡病例1例（武漢1例），現有確診病例351例（武漢348例），其中重症病例103例（武漢101例）。累計治癒出院病例64236例（武漢47085例），累計死亡病例3216例（武漢2575例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
此外，中國新增無症狀感染者47例，其中境外輸入無症狀感染者14例；當日轉為確診病例14例（境外輸入14例）；當日解除醫學觀察40例（境外輸入15例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1,097例（境外輸入349例）。
(中時 )
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