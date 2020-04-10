原來「抱緊處理」竟是無尾熊寶寶與生俱來的能力？動物小時候模樣都好可愛，但牠們其實都是天賦異稟的「超人」寶寶。草食性動物寶寶為跟上媽媽的腳步、躲避掠食者，一出生就要會自行走路、河馬寶寶剛出生就必須立刻學會游泳；樹棲型棉頭絹猴寶寶靠自己的抓握力量，緊緊攀附在爸媽的背上。無尾熊也能靠自己的力量緊緊攀附在家長身上。為了生存，野生動物寶寶們與生俱來所擁有的特殊能力，其實是比可愛程度更重要！

要搭乘「免費嬰兒車」的寶寶們，就需要自己抓緊爸媽（黑猩猩）。（台北市立動物園提供）

野生動物寶寶們除了萌萌的外表之外，其實各個天賦異稟，人類嬰兒一般在一歲左右才開始學會行走，但台灣野山羊、伊蘭羚羊、非洲野驢…等草食性動物寶寶，在出生後30分鐘內就會站立並且行走，這是因為在野外可能隨時會有掠食者的威脅，若不能在最短時間內展現自行移動能力，就有可能性命不保。

草食性動物寶寶，在出生後30分鐘內就必須要會站立並且行走（非洲野驢）。（台北市立動物園提供）

還有一些動物寶寶是天生的游泳好手，河馬、河狸、水獺等動物寶寶在出生後短時間內就會游泳。大河馬媽媽會在水中生產，河馬寶寶一出生就必須學會游泳；河狸寶寶屬於早熟型，生下來時眼睛就是張開的，也能立刻下水游泳；水獺寶寶大概也在2個月大時，就開始跟著媽媽學游泳，不用多久的時間，就能看到這些動物寶寶們在水中優游自在的模樣。

動物小時候的模樣，讓人忍不住提高八度音喊出「好可愛！」（「圓仔」小時候）。（台北市立動物園提供）

今年初在園內出生的棉頭絹猴寶寶，剛出生幾天就能看到牠們緊抓著爸媽，讓爸媽揹負牠們在樹梢間移動，除了多數的靈長類寶寶都擁有這項「抱緊處理」技能之外，無尾熊、穿山甲、二指樹獺等動物的寶寶，也能靠自己的力量緊緊攀附在家長身上，讓家長帶著牠們四處移動。這些動物寶寶在出生後還無法獨立生存，需要爸媽時刻照顧餵食，為了讓爸媽的雙手能自由移動覓食，要搭乘「免費嬰兒車」的寶寶們，就需要自己抓緊爸媽，才能獲得最完善的照顧。

台灣野山羊寶寶必須跟著媽媽翻山越嶺。（台北市立動物園提供）

為了在野外危險四伏的環境下能平安長大，動物寶寶們擁有各種不同天生的特殊技能，下次看到動物寶寶時，除了驚呼好可愛之外，該要更佩服牠們的「超能力」喲！

靈長類寶寶都擁有「抱緊處理」技能（黑猩猩）。（台北市立動物園提供）

動物寶寶超能力，竟比可愛還重要？（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)