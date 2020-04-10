檢調查獲地下匯兌案，查扣點鈔機。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子，共同經營兩岸地下匯兌，2年多來洗錢約8.7億元，非法獲利約612萬多元，嘉義地檢署10日偵結，依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭帳戶黃姓員工，黃姓合夥人通緝中。

嘉檢檢察官陳靜慧指揮臺南市調查站專案小組，破獲吳承霖百億元地下匯兌案，今年1月間抽絲剝繭再追出57歲李姓建商與黃姓合夥人，利用通訊軟體WeChat連繫，經營地下匯兌，以買賣新臺幣、人民幣匯率價差為利潤。

李姓建商以每月新臺幣5萬元僱用黃姓男子在國內的銀行開設帳戶，作為地下匯兌業務之用，李男並要求不知情的大陸籍配偶回大陸探親時，開設當地銀行帳戶，提供黃姓合夥人在大陸人民幣轉帳之匯兌使用。

檢方清查，李男及黃男自2017年3月至2019年12月，從臺灣透過黃姓員工的帳戶匯兌新臺幣5億2142萬7831元，另外用現金方式匯兌3億5334萬8661元，共計非法匯兌8億7477萬6492元。

李姓建商自承獲利是匯兌經手金額的之千分之7（0.007％）計算，檢方據此推估犯罪所得應為612萬3435元，應依修正後銀行法第136條之1規定予以沒收。李姓建商目前已停押交保，黃姓合夥人則逃亡中，已被通緝。

(中時 )