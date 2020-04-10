政院針對防疫紓困條例提出修正草案，將原先600億預算，再追加1500億，全案送立院後，今在朝野均有「加速處理」共識的情況下，於立法院院會上，與國民黨版修正草案併案逕付二讀，並省去1個月的協商冷凍期，在下周一就會進行朝野協商，預料最快下周二提交院會完成三讀。

行政院於2月底提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並編列600億銀彈投入防疫紓困，經立院三讀通過後，於3月18日由總統公告並施行。

儘管事隔不到1個月，但隨疫情蔓延，政院日前進一步提出修正草案，額外追加1500億，若再加上各部會利用年度預算進行「移緩濟急」與基金1400億、融資貸款7000億，總金額達1兆500億，全案送立院審查後，本周三由立法院長游錫堃召集各黨團進行協商。

經討論後，因朝野均有加快腳步處理共識，因此當天協商結論為各黨團同意政院提出的修正草案，及國民黨版的修正草案，均納入今天院會報告事項，並逕付二讀，緊接著於下周一進行協商。

同時，由於政院迄今未明確說明為何此次追加的預算是1500億，因此，當天協商過程中，在國民黨、民眾黨及時代力量要求下，政院也應於下周一針對草案進行實質協商前，將先前已編列的600億執行情形，及此次追加預算的預估方向提出書面報告，以供修法參考。

今立院院會將政院版、國民黨團版「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」列入報告事項，因朝野已協商完成，因此上午經宣讀後，已順利逕付二讀。

＃新冠肺炎＃紓困條例

(中時 )