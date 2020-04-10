因應新冠肺炎疫情對民眾生計和產業衝擊，國民黨立法院黨團今日召開記者會，表示今天將正式提案修改《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，追加1千億元，以排富方式直接發現金給民眾，將比政府的酷碰券更能有效改善民眾生計，此外也會並對於受疫情衝擊的產業減免稅。

國民黨主席江啟臣表示如今無薪假人數已有9千人，勞動部長甚至預估未來將上看2萬人，民眾在紓困上最需要的是現金，政府提出的酷碰券與振興券比較偏向振興，不見得能有效解決民眾因疫情面臨的生活衝擊，因此今天將正式提案修法。

本次國民黨團版本修法草案的召集人賴士葆指出，修法內容包括如今居家檢疫者行蹤被追蹤，結束後應取消，乃至於在疫情期間，對一些員工人數只有3人、5人的小規模營業人營業稅全免，可嘉惠總共近50萬家，到年底總共也就少收稅金約30億元。此外最近全球貿易量衰退，我們原本高度仰賴外銷，各行各業受衝擊，因此提案受嚴重衝擊的產業營業稅稅率在疫情期間調整為3到8％。地方政府減稅了，中央不能嗎？看要不要做罷了。

國民黨團總召林為洲指出，行政院強調也有發現金，但只針對少數人，例如放無薪假者，這樣原來失業的人還是沒有領到，無法解決問題真正達到紓困，所以應該有普遍性發現金機制，普發的好處是不用申請，根據設定的薪資所得級距排富門檻，民眾不用申請就可以知道自己能否拿到。

國民黨團書記長蔣萬安則說，政府鼓勵大家去夜市、旅館，這是振興不是紓困 ，且鼓勵消費也要在疫情結束後，現在發現金是讓民眾維持生計，交的出學費，這才是紓困，政府不要在錯的時間做事。因此國民黨團在紓困特別條例第11條主張追加1千億元，根據排富後發現金。經濟部長沈榮津說酷碰券可以有4倍效益， 民眾會為了1千元折扣花4千元。但放無薪假的民眾口袋都沒錢，會為了1千元折扣掏4千元出來嗎？這個政府太不食人間煙火，民眾受疫情嚴重衝擊，期待的是趕快紓困，因此發現金更實在。

(中時 )