台北東區門戶指標大案-國揚和工信等共同持有的「大南港」土地，昨（10）日所有地主同步決議並公告，將採公開標售方式予以處分7,514坪土地，據悉，全案預計5月7日開標，總底價被保密不對外透露，但據了解，應在265億元上下，已有不少潛在買家頻頻按讚！

國揚、工信、和桐等擁有的「大南港」土地，昨天宣布正式委託普華國際不動產公司進行公開標售。普華國際今（10）日表示，這筆東區門戶金磚精華土地，位於台北市南港、松山、信義區交匯之東區門戶計畫樞紐位置。

普華國際不動產指出，台北東區門戶計畫主要由國家生技產業廊帶、流行音樂與文創產業、軟體及會展產業為主軸構成，並有四鐵共構之南港車站發揮高效交通轉運功能，結合區內多處重劃與更新計畫，南港區都市發展面貌煥然一新，近期矚目之大型開發案世界明珠更使目光聚焦於南港東區門戶。

普華國際不動產總經理田揚名表示，此次「大南港」土地公開標售案，可望是台北東區門戶規模最大的土地標案。

全案北側面臨南港路三段，西側面臨東新街，均為25公尺寬區域主要道路，基地達7,513.92坪，為絕佳開發規模角地，距南港車站與信義計畫區僅約5-6分鐘車程，距捷運板南線後山埤站與松山線松山站及松山車站約700公尺，交通、立地條件十分優異。

田揚名表示，聯強國際在2019年9月以每坪100萬元買下「世界明珠」辦公大樓部分樓層，展露大型企業亟欲搶占南港布屬的意圖，並將對東區門戶之想像轉化為實質推升區域行情之動能，促使開發商對南港區價格重新定錨，形塑本標的成為東區門戶一期一會之投資開發標的。

田揚名表示，在目前低利環境下，商用不動產二大產品熱銷，一是工業廠房：中美貿易下台商大舉回台購置工業廠房及土地，工業產品去年成交超過800億元。二是總部辦公室需求：近期購置設立金融保險業總部包含陽信銀行、和泰產險、泰安產險、國票金及玉山銀行等購置超過260億元。

田揚名表示，目前市場對於國內商用不動產辦公市場仍有企業總部、研發大樓或長期自用的需求，至於「大南港案」屬第三種商業區(特)，容積353％，未來可接受30％容積移轉，大基地的規劃可滿足辦公、娛樂、商場、飯店等全方位的需求，為台北市少數大面積精華土地釋出。

(工商 )