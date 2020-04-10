聯準會祭出救市措施，帶動美股道瓊、那斯達克以及S&P 500指數同步收漲，其中S&P 500指數更寫下46年來最佳單週表現，日韓股市漲跌互見，陸股有撐，台股今天開盤跌14點，加權股價指數報在10105.43點，隨即在題材股、大型金融股的拉抬下，指數儘管翻紅拉升，但仍不敵電子股的整理壓力，盤中再度翻黑，今明顯出現量縮，現階段台股站穩萬點之上，短線在萬點之上量縮整理，也顯示空方賣壓已大幅減輕，也較有利於盤面的穩定，後續主要仍端視疫情發展。

電子權值股今普遍壓抑，股王大立光(3008)法說提出警示，「客戶需求目前看來是4月比3月差，5月又比4月差」，為手機市場投下震撼彈，今股價反映利空，早盤跌幅一度達1.7%，惟隨後就收斂至平盤附近，台積電(2330)震盪小跌約0.7%，鴻海(2317)也在盤下狹幅鎮盪，在大立光示警下，智慧型手機市場前景依舊堪憂，也使得聯發科(2454)壓低震盪小跌，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)聯袂下挫約1%。

金融股今搶下盤面主控權，類股漲幅逾2%，國泰金(2882)首季稅後淨利年增71.64%，每股稅後盈餘1.72元，股價大漲逾4%，股價最高來到38元，新光金(2888)漲幅逾3%，還有包括中信金(2891)、第一金(2892)、開發金(2883)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、合庫金(5880)等全數上揚1%~2%，類股漲勢整齊，成為今日支撐大盤的最佳戰友。

分析師表示，台股自8523點大漲上來已累積上漲1723點，考量台股本波反彈幅度已大，且清明假期結束後新冠肺炎疫情變數仍在，台股短線又面臨3月13日跳空缺口的套牢賣壓，所幸下檔有國安基金與融券回補支撐下，也不至於大跌，推論台股將處於上有缺口壓力、下有短均保護的區間震盪格局，後續方向仍視疫情發展而定。

除金融股的拉高外，塑化股過10:00過後也有一波拉抬動作，台塑四寶中台塑(1301)大漲逾2.5%，南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)等也同度翻揚走高。

(時報資訊)