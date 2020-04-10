人民幣兌美元中間價10日報7.0354，較9日7.0536，升182個基點。10日中間價較9日下午4時30分收報7.059，升236個基點，較9日晚間11時30分收報7.044，升86個基點。

香港信報報導，中國人民銀行10日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，10日不展開逆回購（附賣回）操作。至此逆回購（附賣回）操作已連續七日暫停，以此計算，4月6日當周淨回籠人民幣700億元。

(工商 )

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