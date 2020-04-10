人民幣中間價升182基點 人行連七日暫停逆回購 10:422020/04/10 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價10日報7.0354，較9日7.0536，升182個基點。10日中間價較9日下午4時30分收報7.059，升236個基點，較9日晚間11時30分收報7.044，升86個基點。 香港信報報導，中國人民銀行10日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，10日不展開逆回購（附賣回）操作。至此逆回購（附賣回）操作已連續七日暫停，以此計算，4月6日當周淨回籠人民幣700億元。 (工商 ) #基點 #收報 #逆回購 #附賣 #七日 也許您會感興趣 推薦閱讀 鴻海：連假內去過警報景點需自主隔離七日 12:222020/04/06 財經 石油減產有望談成 恒指收盤飆漲513點 17:132020/04/06 財經 人民幣中間價貶值53基點 10:122020/04/09 財經 涉增設收費項目等問題 陸11家影視平台 被要求整改 04:092020/04/10 全球財經 財經熱門新聞 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 沙俄不打了！油價又墜入地獄 致命關鍵曝 - 財經 拋售航空股後 「股神」巴菲特又出手賣這檔 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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