氣動元件廠亞德客-KY因訂單暴增，3月合併營收不論以人民幣或新台幣計價均創單月歷史新高，4月截至昨日，維持3月接單是出貨1.25倍水準，4月營運可被期待，全年營運目標是比產業年增幅再成長10％以上。

亞德客3月營運傳捷報，外資及本土法人均看好亞德客第二季營運成長，今(10)日股價大漲13.0元而以462.0元開出，最高達469.5元，隨後賣壓湧現而拉回，目前股價仍呈大漲走勢。

亞德客3月合併營收攀升至人民幣4.04億元，月成長226％，年增25.19％；折合新台幣計價17.36億元，月增226％，年增17.52％。第一季合併營收人民幣7.33億元，年減1％，以新台幣計價31.57億元，年減6.54％，優於本土法人原本預估第一季合併營收新台幣30.41億元，年減9.99％。

亞德客表示，亞德客客戶因中美貿易戰下單轉趨保守長達一年半，目前對自動化設備需求慢慢增溫，大陸正在建置5G，帶動5G設備需求，將推升對自動化設備零件需求，亞德客3月接單出貨比是1.25，4月接單出貨比與3月差不多，囿於4月連續假期，工作天數比3月少，雖未必能續創單月新高，但第二季營運可優於去年同期。

(工商 )