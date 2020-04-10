美國政府持續吸引美國企業回流。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美東時間4日表示，一種可能吸引美國企業從中國回流的政策是，將回流支出100％直接費用化。

庫德洛在接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，說到讓企業回流的政策，美方可以有很多種方法。例如，可以將回流支出100％直接費用化，如廠房、設備、智慧財產權結構、裝潢等。換句話說，如果美方將所有相關支出100％直接費用化，實際上等於美方為美國企業從中國搬回美國的成本買單。

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