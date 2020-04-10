庫德洛提議：為美企從大陸返美成本買單 10:422020/04/10 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府持續吸引美國企業回流。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美東時間4日表示，一種可能吸引美國企業從中國回流的政策是，將回流支出100％直接費用化。 庫德洛在接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，說到讓企業回流的政策，美方可以有很多種方法。例如，可以將回流支出100％直接費用化，如廠房、設備、智慧財產權結構、裝潢等。換句話說，如果美方將所有相關支出100％直接費用化，實際上等於美方為美國企業從中國搬回美國的成本買單。 (工商 ) #回流 #庫德洛 #美國企業 #美方 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美洲銀行來台設辦公室 美方表示歡迎 21:542020/04/06 政治 抗疫出奇招 白宮考慮發行「戰爭債券」 09:582020/04/07 兩岸 美斷華為供貨 晶片業界反彈 04:102020/04/08 全球財經 疫情難測 靜待五大落底訊號 04:102020/04/08 投資理財 美國失控的危機 04:102020/04/08 時論廣場 嚴重了！美國陳時中建議美國人不要握手了 21:492020/04/08 國際 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 22:572020/04/08 政治 美救GE 允售陸客機引擎 04:102020/04/09 全球財經 美抗中新招 雇傭兵劫掠陸商船 04:092020/04/10 焦點新聞 在這不靜好的歲月 04:102020/04/10 時論廣場 財經熱門新聞 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 沙俄不打了！油價又墜入地獄 致命關鍵曝 - 財經 拋售航空股後 「股神」巴菲特又出手賣這檔 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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