睽違12年沒有舉辦賽事的台南市射擊場，10日起一連2天舉行2020年台南市市長盃射擊錦標賽暨4月份全國射擊排名賽。（市府提供／洪榮志台南傳真）

新冠肺炎疫情燒不停，全台多項大型賽事紛紛取消，已睽違12年沒有舉辦賽事的台南市射擊場，10日起一連2天仍依原訂行程，舉行2020年台南市市長盃射擊錦標賽暨4月份全國射擊排名賽，希望能增加能見度，彰顯台南市推廣射擊運動的決心。台南市長黃偉哲特別到場替來自全台各地的選手鼓勵應援，還上場鳴槍打靶為活動揭開序幕，並期許能將病毒打掉。

黃偉哲更親身體驗飛靶槍射擊，並一槍擊中貼有抗疫標語與病毒圖示的標靶。他表示，因應新冠肺炎防疫工作，各種避免群聚的活動，以及人民的日常生活都受到影響。2020年台南市市長盃射擊錦標賽暨4 月份全國射擊排名賽，是市府與主辦單位台南市體育總會射擊委員會的用心和努力，把規模精簡、人數控管，參賽間距拉開，才促成這一場別具意義的體育競賽，這不僅宣示我們希望在防疫期間讓民眾仍能保有持續運動，維持身心健康的生活，也展示如果透過精心的規畫安排，很多體育活動還是可以正常舉行。

此次比賽共有來自台北市、台中市、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、新北市、屏東縣等8縣市33位選手參加排名賽，其中不乏曾在多項國際賽事中榮獲前幾名的優秀選手，特別是1996年亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名選手黃義介、2019年全國運動會男子不定向飛靶金牌選手施榮宏及2019年拿坡里世大運女子不定向飛靶金牌選手劉宛渝等，均前來角逐全國排名，比賽精彩可期。

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