LIVE／徐國勇媒體聯訪

中央流行疫情指揮中心已宣布全國酒店和舞廳全面停止營業。內政部長徐國勇上午表示，警方執勤的對象不分有登記及未登記的酒店、舞廳，只要違反規定者該罰就罰；徐國勇並說，一些複合式業者，也在管制範圍。

徐國勇今上午接見龍山寺黃書瑋董事長。另針對全國警方配合中央流行疫情指揮中心酒店跟舞廳停業規定已展開臨檢工作，徐國勇上午在內政部疫情會報中感謝警察同仁辛勞。徐國勇並說，昨天警察同仁全部出動，今天也會配合疫情指揮中心處理這些事。

他表示，所謂停業規定，就是要防止疫情擴散，所有的酒店、舞廳包括 有的有登記跟有的沒登記的，都拜託相關業者配合政府的防疫措施，因為防疫攸關台灣各方面包括經濟層面都會受到影響的事，情非得已，要請大家諒解。

徐國勇也說，不管有牌無牌業者都會處理，一視同仁，違反規定者就是依規定處理，包括罰款在內。

被問到夜店酒店的區別，徐國勇說，防疫最主要是針對群聚問題進行處理，今天早上有人提到酒店舞廳有人陪侍的店才是禁止的重點，事實上有些複合式的店家，很難區分，這些都在範圍內，疫情指揮中心也會做相關討論，也感謝昨天很多業者配合。

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(中時電子報)