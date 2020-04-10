因為新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，2020年開春至今，智慧型手機市場都比往年平靜，不過不少大廠預備新品的行動並未因此停歇。原定有望在今年 5 月在開發者大會中亮相的 Google 中階新機 Pixel 4a，被爆料大神曝光了包裝盒，可說是再度印證了相機的規格。有意入手的朋友可以開始好好考慮。

對於智慧型手機市場來說，高價、性能最強的高階市場最能證明研發實力，但中階市場因為定價更為親民，更是智慧型手機廠的必爭之地，Google 也不例外。2019 年年中曾推出 Pixel 3a 系列中階手機的 Google 今年有望延續先前的策略，持續推出下一代中階款式 Pixel 4a。這一款新機的包裝盒，稍早之前被知名爆料達人 /LEAKS (@Slashleaks)曝光，包裝盒設計跟 Pixel 先前的風格維持一致，可信度頗高。從曝光的包裝盒照片來看，Pixel 4a 採用矩形相機的設計，但是維持單顆主相機的規格，雖然尚未正式發表，幾乎是已可確定的事實。

除了主相機採用單顆鏡頭的方案，其餘的規格還包含：5.81 吋螢幕(解析度2340 x 1080)，採用高通 Snapdragon 730 處理器、4GB RAM + 64GB ROM，電池 3080 mAh。前相機是 800 萬畫素、主相機則是 1200 萬畫素，可拍 4K 影片。搭配 USB Type-C 連接埠，機身背面有指紋辨識位置。並延續 Pixel 3a 系列的做法，保留了 3.5 mm 耳機孔。預計搭載 Android 10 系統，支援藍牙 5.0，並不支援 5G，僅支援 4G 網路。

更值得一看的是，爆料達人 /LEAKS (@Slashleaks) 也連帶分享了宣稱是 Pixel 4a XL 的手機前後蓋之照片。由於之前有 YouTuber 宣稱 Pixel 3a 系列(3a、3a XL)中，大螢幕的款式因為需要跟旗艦手機(通常採用更大的螢幕)在市場上競爭，表現不如預期；反倒是螢幕較小的款式，因為市場上選擇不多成績表現更好，因此今年預計 Google 將僅會推出 Pixel 4a，而不會推 Pixel 4a XL。因此，究竟 Pixel 4a XL 是否存在、又是否會推出，都可持保留態度看待。而由於曝光的照片中，新機的相機看似是採用兩顆鏡頭的設計，就這一點來看明顯就不是 Pixel 4a，所以或許可以期待 Google 可能還有後招，準備推出另一款新機。

由於宏達電(HTC)先前與 Google 在手機研發上的合作歷史，台灣自 Pixel 3 系列以來就成為少數販售 Pixel 手機的國家。這一點也持續延續到 Pixel 3a 系列以及 Pixel 4 這一代。按此推敲，預計今年年中發表的 Pixel 4a 系列也很有機會在台推出。不過因為 Google I/O 開發者大會線下、線上的形式都已經因為新冠肺炎疫情影響而取消，到底原本預計在會中亮相的 Pixel 4a 將以哪種方式亮相，令人好奇。

做為參考，先前知名爆料達人 Evan Blass (@evleaks)曾分享過 Pixel 4a 的預訂價格將會與2019 年的 Pixel 3a 一樣從 399 美元起跳。而 Pixel 3a 在台上市的價格是 NT$14500，提供給對 Pixel 4a 有興趣的使用者參考。

(中時電子報)