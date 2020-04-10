石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）周四達成歷史性協議，同意5月至6月每日減產1000萬桶，意味著沙烏地與俄羅斯石油戰可望暫歇，但市場認為，減產幅度不夠，難以抵銷新冠肺炎疫情帶來的經濟重創，國際油價再度墜入地獄，繼昨（9日）暴跌9%後，今早盤又慘崩7%，盤中見到22.57美元價位。

華爾街日報報導，OPEC+等產油國將在今年5月和6月每日減產1000萬桶，之後7月至今年底每日減產800萬桶；明年1月至2022年4月，每日減產600萬桶。

不過能源專家認為，油市需要的減產規模高於每日1000 萬桶，只好把擴大減產寄望在OPEC與其聯盟以外的國家。

市場也希望20國集團（G20）能夠每日減產500萬桶，G20預期在周五召開線上會議討論原油市場問題。其中最受關注為G20成員國、全球3大產油國之一的美國是否參與減產；此前美國總統川普表示，受到低油價衝擊，當地原油產量已經逐漸下降。

紐約原油周四重挫9.3%，收在22.76美元，盤中觸及28.36美元高點；布蘭特原油下跌4.1%，收在31.48美元。截至台北時間10日上午10點30分，紐約油價持續崩跌7.82%，暫報23.12美元，累計兩個交易日狂瀉逾17%。

(中時電子報)